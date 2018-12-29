Başkan Erdoğan, bugün yapılan Aday Tanıtım Toplantısı'nda Cem Karaca'nın söylediği Nazım Hikmet şiiri Hep Kahır'ı okudu. Erdoğan'ın okuduğu şiir salonda dakikalarca alkışlandı. İşte sosyal medyayı sallayan o şiir..
Başkan Erdoğan'dan sosyal medyayı sallayan 'İstanbul' şiiri!29 Aralık 2018, Cumartesi
- Başkan Erdoğan'dan sosyal medyayı sallayan 'İstanbul' şiiri!
- Sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı | Türkiye şahlanıyor
- Sen Anlat Karadeniz'de geceye damga vuran sahne | Elif Buse Doğan - Çarşambayı Sel Aldı
- Sen Anlat Karadeniz 26. Bölümde nefes kesen sahne!
- Hızır, İzzet'ten Muzi'yi istiyor
- İnönü'nün memleketi ABD'ye bırakan anlaşmaları
- Öykü Gürman ve Resul Dindar Sen Anlat Karadeniz için yorumladı! Sarıl Bana
- Sistemi yenileyen sultan: II. Mahmud
- Vatan sevdalısı nesiller
- 24 Haziran 2018 seçim şarkısı: Eroğlu Erdoğan
- 16 Nisan referandum şarkısı: Tabii ki evet
- Tek sevdamız Türkiye
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.