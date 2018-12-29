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Başkan Erdoğan'dan sosyal medyayı sallayan 'İstanbul' şiiri!

29 Aralık 2018, Cumartesi

Başkan Erdoğan, bugün yapılan Aday Tanıtım Toplantısı'nda Cem Karaca'nın söylediği Nazım Hikmet şiiri Hep Kahır'ı okudu. Erdoğan'ın okuduğu şiir salonda dakikalarca alkışlandı. İşte sosyal medyayı sallayan o şiir..


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