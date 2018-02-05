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A 'den “Aziz Şehitlerimizin Anısına” klip

05 Şubat 2018, Pazartesi
İşte A belgesel ekibi tarafından hazırlanan “Aziz Şehitlerimizin Anısna” ismindeki çok anlamlı o video klip…
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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serdar serdar

mekanları cennet olsun

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cevapla 05.02.2018 13:40
polatb polatb

rabbim bizede şehitlik nasip etsin.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
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cevapla 05.02.2018 11:47
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