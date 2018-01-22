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A Haber'den Afrin “Zeytin Dalı Harekatı"nı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleriyle anlatan klip!

22 Ocak 2018, Pazartesi
Türkiye’nin yerli ve milli kanalı A Haber Afrin “Zeytin Dalı Harekatı”nı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleriyle çarpıcı bir şekilde anlatan bir klip hazırladı. İşte fazla söze gerek bırakmayan o klip…
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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Murat Murat

Allah yardimcimiz olsun, Nedir bu Dünyanin hali, Cocukluhmuz zehir oldu, Babalarimiz Dedelerimiz sag olsun! Temizleyelim Temizleyelim Artik Artik.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 22.01.2018 14:25
&#199;ELEBİ ÇELEBİ

zeytin dalı operasyonuna, harman dalı ile giden mehmetciğin, erik dalı ile dönmesini bekliyoruz...

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 22.01.2018 13:32
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