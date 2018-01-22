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Türkiye’nin yerli ve milli kanalı A Haber Afrin “Zeytin Dalı Harekatı”nı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleriyle çarpıcı bir şekilde anlatan bir klip hazırladı. İşte fazla söze gerek bırakmayan o klip…
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Allah yardimcimiz olsun, Nedir bu Dünyanin hali, Cocukluhmuz zehir oldu, Babalarimiz Dedelerimiz sag olsun! Temizleyelim Temizleyelim Artik Artik.
zeytin dalı operasyonuna, harman dalı ile giden mehmetciğin, erik dalı ile dönmesini bekliyoruz...
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