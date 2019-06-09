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70 kilometrelik bayram dönüşü kuyruğu! Kuyruk 3 il sınırına ulaştı

09.06.2019 00:36

İstanbul’u Karadenize bağlayan ve 21 ilin geçiş noktası olan Karabük’ün Kemikli rampalarında bayram dönüşü nedeniyle 70 kilometrelik uzun araç kuyrukları oluştu. Karabük, Çankırı ve Bolu il sınırlarını kapsayan yol güzergahında oluşan uzun araç kuyurkları ile Drone ile havadan görüntülendi.


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