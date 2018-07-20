24 Haziran 2018 seçim şarkısı: Eroğlu Erdoğan 19 Temmuz 2018, Perşembe

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş 24 Haziran 2018'de yapılacak seçimlerle tamamlanacaktı. Cumhurbaşkanına 'Devlet Başkanı' sıfatı getirilecek, devletin başı olan cumhurbaşkanına yürütme yetkisi de verilecekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhur İttifakı'nın adayıydı. Girdiği her seçimden zaferle çıkan hizmet aşkı ve dik duruşuyla milletin sevgisini kazanan yapılan şarkısının adı da oldukça anlamlıydı