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2015 seçim şarkısı: Canım Türkiyem

19 Temmuz 2018, Perşembe

En kritik seçim süreçlerinden birini Türkiye 2015 seçimlerinde yaşadı. FETÖ, PKK ve DAEŞ tehdidiyle mücadelenin sürdüğü bir ortamda sandığa gidildi. AK Parti'nin seçim şarkısında canım Türkiyem vurgusu yapıldı

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