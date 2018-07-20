2011 seçim şarkısı: Haydi bir daha 19 Temmuz 2018, Perşembe

AK Parti ve Erdoğan 2007 ve 2010 yılındaki referandumdan da zaferle çıkmıştı. İki dönem boyunca tek başına iktidar olan Erdoğan'a milletin sevgisi artıyordu. İşte böyle bir ortamda Erdoğan 12 Haziran 2011 gününe hazırlanıyordu AK Parti'nin seçim şarkısı da bu yöndeydi. Meydanlar da 'Haydi bir daha' diyordu...