2011 seçim şarkısı: 'Haydi Anadolu' 19 Temmuz 2018, Perşembe

AK Parti ve Erdoğan 2007 ve 2010 yılındaki referandumdan da zaferle çıkmıştı. İki dönem boyunca tek başına iktidar olan Erdoğan'a milletin sevgisi artıyordu. 2011 seçimlerine giden süreçte miting meydanlarını coşturan şarkı ise 'Haydi Anadolu'ydu...