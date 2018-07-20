2002 yılında AK Parti seçim şarkısı: Bundan böyle 19 Temmuz 2018, Perşembe

1999 yılındaki seçimlerin ardından Bülent Ecevit başkanlığında 57. Hükümet kurulmuştu ancak işler hiç de yolunda gitmiyordu. Art arda ekonomik krizler yaşanmış Türkiye tam anlamıyla uçurumun kenarına itilmişti. Türkiye artık erken seçime gidiyordu. Tarih ise 3 Kasım 2002'ydi. AK Parti seçime giriyor ve seçim şarkısı da gelecek güzel günleri işaret ediyordu: Bundan böyle sevdaların vaktidir...