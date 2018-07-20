16 Nisan referandum şarkısı: Tabii ki evet 19 Temmuz 2018, Perşembe

15 Temmuz darbe girişiminin ardından yeni bir sisteme geçmek için harekete geçilmişti. AK Parti ve MHP heyetleri arasında yapılan görüşmeler olumlu sonuçlanmış TBMM'de kabul edilen anayasa tasarısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile halkın oyuna sunulacaktı. AK Parti'nin 'Evet' kampanyasında kullanacağı şarkı ise 'Tabii ki evet' oldu