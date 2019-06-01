Zor soruya Hayati İnanç'tan muhteşem cevap

Edebiyat Fakültesinden eğitim almış bir öğrencinin şair Nabi'yi neden bilmediği şeklindeki soruya Hayati İnanç'ın verdiği cevap büyük büyük beğeni aldı. Soruyu Tuğrul Bey'den alıp günümüze getirerek cevaplayan İnanç, yüzyıllardır süreklliğin devam ettiğini vurguladı.
Zor soruya Hayati İnanç'tan muhteşem cevap01.06.2019 00:05
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