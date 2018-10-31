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Zonguldak'ta TIR'a çarpan otobüste can pazarı

31 Ekim 2018, Çarşamba

ZONGULDAK'ta şehirlerarası yolcu otobüsünün TIR'a arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2'si ağır 17 kişi yaralandı. TIR sürücüsü Cemil Can Türkoğlu'nun babası Cemil Türkoğlu, otobüs şoförünün direksiyon başında kalp krizi geçirmesi sonucu kazanın meydana geldiğini öğrendiğini söyledi.


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