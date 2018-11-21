Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde maden ocağında meydana gelen patlama sonucu 2 işçi yaralandı, mahsur kalan diğer 3 işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Zonguldak'ta özel bir maden ocağında patlama20 Kasım 2018, Salı
- Zonguldak'ta özel bir maden ocağında patlama
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