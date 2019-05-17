Zonguldak'ta öz anne şiddeti gizli kameraya yansıdı

Zonguldak'ta bir baba eşinin 2 yaşındaki çocuğuna şiddet uyguladığında şüphelendi. Eve gizli kamera yerleştirdi. Acı gerçek ortaya çıkaran görüntüleri izleyenlerin yüreklerini sızlattı.. 2 yaşındaki minik kız çocuğu öz annesi tarafından işkenceye uğradı. O görüntülere rağmen mahkeme velayeti anneye vermişti. Görüntülerin ifşa olmasıyla yeni bir karar çıktı ve küçük kızın velayeti annesinden alınarak babaya verildi.
Zonguldak'ta öz anne şiddeti gizli kameraya yansıdı17.05.2019 11:26
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