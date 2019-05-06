Zonguldak'ta madenciler yerin 300 metre altında ilk sahurunu yaptı . 06.05.2019 08:05

Zonguldak’ta özel bir maden ocağında çalışan işçiler yılın ilk sahurunu yerin metrelerce altında yaptı. Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde bulunan Arılar Madencilik isimli özel maden ocağında gece vardiyasında çalışan işçiler, yılın ilk sahurunu birlikte yaptı. Domates, biber, peynir, soğan, ve ekmekten oluşan sahur menüsünde sohbet eden işçiler, yerin yaklaşık 300 metre altında ailelerinden uzak sahur yaptı.