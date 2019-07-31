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Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 2 işçi mahsur

31.07.2019 13:16

Zonguldak'ta özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan iki işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.


Zonguldak'ta özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan iki işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Rat Mahallesi'nde özel bir maden ocağında, henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu.

İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri içeride mahsur kalan iki işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Bölgede polis ekipleri önlem alırken ambulans da hazır bekletiliyor.

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