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Zonguldak'ta feci kaza! 6 kişi yaralandı (Video)

28.08.2019 16:32

Zonguldak Ereğli'de sürücüsünün kontrolünden çıkan bir araç, karşı yönde gelen başka bir araca çarptı. Kaza sonucu araçlarda bulunan 2'si çocuk, 6 kişi yaralandı.


Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Öznur T. idaresindeki 34 BVC 363 plakalı otomobil, Ereğli-Alaplı kara yolu Organize Sanayi Bölgesi girişinde Hüseyin A'nın kullandığı 34 EF 4893 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince, sıkıştıkları araçlardan çıkarılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

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