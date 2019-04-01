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Zonguldak'da AK Parti'lilerden kutlama

01.04.2019 00:00

Zonguldak'da, resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin Zonguldak Belediye Başkan adayı Ömer Selim Alan seçimin galibi olmasıyla AK Partli'liler, Madenci Anıtı önünde kutlama yaptı.


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