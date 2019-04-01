Zonguldak'da AK Parti'lilerden kutlama

Zonguldak'da, resmi olmayan sonuçlara göre AK Parti'nin Zonguldak Belediye Başkan adayı Ömer Selim Alan seçimin galibi olmasıyla AK Partli'liler, Madenci Anıtı önünde kutlama yaptı.
Zonguldak'da AK Parti'lilerden kutlama01.04.2019 00:00
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