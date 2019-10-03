Ziraat Türkiye Kupası 4.tur eşleşmeleri belli oldu! İşte Fenerbahçe'nin ZTK'daki rakibi (Video) 03.10.2019 13:12

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur heyecanı başlıyor. Kura çekimi TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Üçüncü turdan gelen 46 takımın yanı sıra Süper Lig'den de geçen sezon 6 ile 13. sıraları alan 8 takımın katılımıyla toplam 54 takım, tek maç eleme usulüne ve seri başı sistemine göre 4. turda kozlarını paylaşacak. Geçen sezon ligi 6. bitiren Fenerbahçe ile Antalyaspor, Konyaspor, Alanyaspor, Kayserispor, Rizespor, Sivasspor ve Ankaragücü, bu turdan itibaren kupada boy gösterecek. İşte Ziraat Türkiye Kupası 4. turundaki tüm eşleşmeler...

Türkiye Futbol Federasyonu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekiminde 3. turda rakiplerini eleyen takımların yanı sıra, Süper Lig ekipleri Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor, İstikbal Mobilya Kayserispor, İttifak Holding Konyaspor ve MKE Ankaragücü'nün de yer aldığı 54 takım yer alıyor.

Kupada 4. tur tek maçlı eleme sistemiyle oynanacak. Karşılaşmalar 30-31 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek. Karşılaşmaların büyük bir kısmı Ziraat Türkiye Kupası'nın yayıncı kuruluşu olan Atv, A Spor ve A2 kanallarından canlı yayınlanacak.

İşte kupada eşleşmeler şöyle oluştu:

Gaziantep FK - Turgutluspor

Aytemiz Alanyaspor - İnegölspor

Bayburt Özel İdarespor - Bursaspor

Kırklarelispor - Ankaragücü

Fatih Karagümrük - Bandırmaspor

Hekimoğlu Trabzon - Menemenspor

Payasspor - Manisaspor

İstiklal Mobilya Kayserispor - Bayrampaşa

Çankırıspor - Çaykur Rizespor

Adanaspor - Diyarbekirspor

Keçiörengücü - Siirt İl Özel İdare

Altay - Görelespor

Altınordu - Amedspor

Eyüpspor - İttifak Holding Konyaspor

Gençlerbirliği - Esenler Erokspor

Vanspor - Sancaktepe

Başkent Akademi FK - Demir Grup Sivasspor

Göztepe - Sivas Belediyespor

Niğde Anadolu FK - Antalyaspor

Yukatel Denizlispor - İçel İdman Yurdu

Kemerspor 2003 - Kasımpaşa

BB Erzurumspor - Bodrum Bld. Bodrumspor

Karaca Belediyespor - Tuzlaspor

Gümüşhanespor - Samsunspor

İstanbulspor - Büyükçekmece Tepecikspor

Kastamonuspor - AnaGold 24 ErzincanSpor

Tarsus İdman Yurdu - Fenerbahçe