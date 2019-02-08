Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, seracılık sektörüne ilişkin paket kapsamında bütün amacın kapasiteyi ve verimliliği artırmak olduğunu söyledi. Aydın, "Seracılık paketi kapsamında verilen kredilerde 7 yıla kadar vade vereceğiz. Seracılıkta projenin yüzde 75'i kadar yatırım kerdisi vereceğiz." dedi.
Ziraat Bankası'ndan seracılara müjde!08.02.2019 16:29
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