Ziraat Bankası'ndan seracılara müjde! 08.02.2019 16:29

Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, seracılık sektörüne ilişkin paket kapsamında bütün amacın kapasiteyi ve verimliliği artırmak olduğunu söyledi. Aydın, "Seracılık paketi kapsamında verilen kredilerde 7 yıla kadar vade vereceğiz. Seracılıkta projenin yüzde 75'i kadar yatırım kerdisi vereceğiz." dedi.