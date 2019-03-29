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Ziraat Bankası'na 1,4 milyar dolarlık sendikasyon kredisi

29.03.2019 16:45

Ziraat Bankası uluslararası 40 bankadan 1,43 milyar dolar sendikasyon sağladı.


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