Ziraat Bankası ve Vakıfbank 500 bin liraya kadar 180 ay vadeli konut kredisi faizini yüzde 0,99 olarak belirledi. Merkez Bankası’nın politika faizinde indirime gitmesinin ardından Ziraat Bankası ve Vakıfbank konut kredisi faizini yüzde 1’in altına indirdi. Bankalar, 500 bin TL’ye kadar 180 ay konut kredisi faizini yüzde 0,99 olarak belirledi. Ziraat Bankası ve Vakıfbank tüketici kredileri faizlerini maaş müşterileri için 60 ay vadede yüzde 1,49, diğer müşteriler için yüzde 1,59 olacağını duyurdu. Ziraat bankası ve Vakıfbank'ın bu hamlesi konut sektörünün bu karardan nasıl etkileneceği sorusunu akıllara getirdi. KONUTDER Başkanı Altan Elmas A Haber canlı yayınında konuyu ayrıntılı bir şekilde değerlendirdi. İşte Altan Elmas'ın konuyla ilgili detaylı açıklamaları...
Ziraat Bankası ve Vakıfbank'ın konut kredisinde faizi yüzde 1'in altına çekmesi konut sektörünü nasıl etkileyecek?01.08.2019 13:48
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