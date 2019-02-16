Başkan Recep Tayyip Erdoğan, patates, soğan ve domates başta olmak üzere gıda fiyatlarında yaşanan aşırı artışın önüne geçmek üzere tanzim satış noktalarının kurulması talimatı verdi. İstanbul ve Ankara gibi büyükşehirlerde fiyatları tanzim seviyesine indiren BİM, Migros, CarrefourSA ve A101 gibi zincir marketler diğer illerdeki şubelerde sebze ve meyveleri hala yüksek fiyatlarla sattıkları ortaya çıktı. Özellikle BİM mağazalarındaki yüksek fiyatlar vatandaşın da yoğun şikayetine konu oldu. .
Zincir marketlerden toptan fiyatına fırsatçılık!16.02.2019 18:58
- Zincir marketlerden toptan fiyatına fırsatçılık!
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