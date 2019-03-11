Zillet İttifakı'nın terör ortağı HDP açıkladı: İttifak Meral Akşener'in çağrısıyla kuruldu 11.03.2019 13:57

Zillet İttifakı'nın ortağı Kandil'in maşası HDP'nin Iğdır Belediyesi Eş Başkanları Yaşar Akkuş ve Eylem Çelik ittifakın nasıl kurulduğunu itiraf etti. HDP ile bir ittifak içerisinde olmadığını iddia eden Akşener'in yalanı böylece ortaya çıktı. HDP'li isimler "İttifak çağrısı Meral Akşener'den geldi." derken, Akşener'in HDP'ye destek verdiğini de açıkladı. İşte o görüntüler...