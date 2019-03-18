CHP, HDP ve İyi Parti'nin oluşturduğu Zillet İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da vatandaşın suyu yüzde 15 indirimli kullanmasına CHP Grubu'nun karşı çıktığını itiraf etti. İBB Meclis'inde yapılan oylamada CHP Grubu'nun muhalefetine rağmen AK Parti ve MHP'nin oyları ile kabul edilen indirim sonrası vatandaş suyu yüzde 15 oranında daha ucuza tüketmeye başlamıştı. Zillet İttifakı'nın adayı olan İmamoğlu'nun vaatleri arasında ise kendi grubunun muhalefet ettiği su indirimi de bulunuyor.
Zillet İttifakı'nın İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu itiraf etti: Su indirimine CHP Grubu karşı çıktı18.03.2019 21:01
- Zillet İttifakı'nın İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu itiraf etti: Su indirimine CHP Grubu karşı çıktı
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