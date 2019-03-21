Zillet İttifakı'nın akıl hocası FETÖ elebaşı çıktı 21.03.2019 16:48

CHP, İyi Parti, HDP ve Saadet'in oluşturduğu Zillet İttifakı'nın yerel seçim çalışmalarının en başından bu yana kullandığı "Bahar gelecek" sloganının arkasındaki isim FETÖ elebaşı Fetullah Gülen çıktı.

AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nı yıkmak için her türlü yolu deneyen Zillet İttifakı, terör örgütü PKK'nın ardından FETÖ'yü de arkasına aldı.

AÇIK AÇIK DESTEK VERDİLER

Seçimlere sayılı günler kala FETÖ'cü kaçaklar sosyal medya hesapları üzerinden algı operasyonları yaparken, FETÖ'nün firari medya imamı Ekrem Dumanlı da bir video yayınlayarak Zillet İttifakı'na destek verdi. ABD'ye kaçan Dumanlı, hükümete ve Başkan Erdoğan'a alçak hakaretlerde bulunurken, CHP, HDP ve İYİ Parti için oy istedi.

CHP'NİN AKIL HOCASI FETÖ ÇIKTI

CHP'nin yerel seçim sloganı olan "Martın Sonu Bahar" söylemi FETÖ'ye ait çıktı. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra örgüt üyeleri de birbirlerine sürekli bahar temalı mesajlar gönderirken, bu şekilde teröristlerinin moralini yüksek tutmaya çalışıyordu. Terör örgütü elebaşı Gülen, 17 Mart'ta yaptığı konuşmada bir kez daha bahar vurgusu yaptı. CHP'nin yerel seçim sloganına atıfta bulunan terörist elebaşı yerel seçimler öncesi "bahar yakında gelecek" mesajı vermeye çalıştı.