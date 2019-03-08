İdeolojileri birbirine benzemeyen muhalefet partilerinin kurduğu ittifak, bu partilerde kimlik sorunu yaşanmasına yol açtı. CHP’nin HDP’ye benzediği, Saadet Partisi’nin CHP’leştiği yorumları yapılırken HDP’nin Kandil’den yönetildiği, İP’in de Kandil’den talimat alan bir parti ile nasıl oluyor da aynı çatı altında siyaset yaptığı sorgulanıyor. Nasıl bir pazarlık içerisindeler. Kimler kimlerden ne isteyecek ve sonrasında nasıl bir kaos çıkacak? İşte kirli ittifakın detayları...
Zillet ittifakında "kimlik" karmaşası yaşanıyor08.03.2019 19:35
- Zillet ittifakında "kimlik" karmaşası yaşanıyor
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