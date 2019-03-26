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Zillet İttifakı'nda çıkar kavgası! Hakaretler havada uçuştu...

26.03.2019 15:30


31 Mart Yerel Seçimleri öncesi çıkarcı Zillet İttifakı'nın üyeleri birbirine girdi. Meral Akşener, miting konuşması sırasında "İYİ Parti'yi kurmasaydık nasıl bir seçim götürecektik" diyerek CHP'lilere göndermede bulundu.

Akşener'in bu göndermesine CHP'li isimden cevap gecikmedi: "15 vekili size vermemiş olsaydık siz ne yapacaktınız?".

"KES ULAN SESİNİ"
İyice gerilen ortamda CHP'li isim Meral Akşener'e tekrar cevap vermeye yeltendi. CHP'li ismin cevap verme girişimi, Meral Akşener'in adamları tarafından "Kes ulan sesini" diyerek kesildi.

İşte Zillet İttifakı'ndaki çıkarcılık kavgasının o anları...
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