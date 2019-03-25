Zillet İttifakı ve üst akıl ilişkisini anlatan animasyon 25.03.2019 11:08

Sosyal medya üzerinden PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile ittifak yapan CHP, İP ve Saadet Partisi'nin üst akıl ile ilişkisini anlatan bir animasyon paylaşıldı. İşte CHP'nin başını çektiği Zillet İttifakı'nın kirli oyununu anlatan o animasyon...