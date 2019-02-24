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Zillet İttifakı ihanette tam gaz! HDP, Şişli'de CHP adayı Muammer Keskin'i destekleyecek

24.02.2019 22:01


Zillet İttifakı'nda mızrak çuvala sığmıyor! Millete olan korkularından ittifakı örtbas etmeye çalışan, ortak adaylarının afişlerinde parti logolarını saklayan HDP ve CHP'nin birçok il ve ilçede işbirliği ortaya çıkıyor... Son olarak HDP, CHP Şişli adayı Muammer Keskine verdiği desteği açıklıyor.. HDP İstanbul'da da CHP adaylarını destekleyeceğiz diyor. Skandal görüntülerde CHP adayına desteğini açıklayan HDP'linin "Kürdistan" vurgusu dikkatlerden kaçmıyor...
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