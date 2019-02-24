Zillet İttifakı ihanette tam gaz! HDP, Şişli'de CHP adayı Muammer Keskin'i destekleyecek24.02.2019 22:01
Zillet İttifakı'nda mızrak çuvala sığmıyor! Millete olan korkularından ittifakı örtbas etmeye çalışan, ortak adaylarının afişlerinde parti logolarını saklayan HDP ve CHP'nin birçok il ve ilçede işbirliği ortaya çıkıyor... Son olarak HDP, CHP Şişli adayı Muammer Keskine verdiği desteği açıklıyor.. HDP İstanbul'da da CHP adaylarını destekleyeceğiz diyor. Skandal görüntülerde CHP adayına desteğini açıklayan HDP'linin "Kürdistan" vurgusu dikkatlerden kaçmıyor...
- Zillet İttifakı ihanette tam gaz! HDP, Şişli'de CHP adayı Muammer Keskin'i destekleyecek
- Başkan Erdoğan'ı görebilmek için gözyaşı döktü
- MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım'dan Mansur Yavaş'a Tunç Soyer çıkışı: Kanıma dokunuyor!
- Başkan Erdoğan'dan Bahçeli'ye teşekkür telefonu
- Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Hatay'da önemli açıklamalar
- Çanakkale'de 25 Şubat Pazartesi okullar tatil edildi
- İstanbul Şişli'de korkunç olay! Erkek cesedi bulundu
- Başkan Erdoğan'dan Kayseri'de önemli açıklamalar
- Ücretli poşet uygulamasında nelere dikkat edilmeli?
- Şeyma Subaşı sevgilisi Guido Senia ile yan yana!
- Meteoroloji'den İstanbul için son dakika hava durumu uyarısı! İstanbul'da kar yağışı sürecek mi?
- Bahçelievler’de metrobüs kazası
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.