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Zihinsel engelli kıza tuvalette taciz iddiasına gözaltı

31.03.2019 19:01

Konya'da zihinsel engelli B.S. (26) adlı kıza, parkın tuvaletinde tacizde bulunduğu ileri sürülen E.Y. (40), özel güvenlik görevlilerinin dikkati sayesinde yakalanarak gözaltına alındı.


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