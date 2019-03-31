Konya'da zihinsel engelli B.S. (26) adlı kıza, parkın tuvaletinde tacizde bulunduğu ileri sürülen E.Y. (40), özel güvenlik görevlilerinin dikkati sayesinde yakalanarak gözaltına alındı.
Zihinsel engelli kıza tuvalette taciz iddiasına gözaltı31.03.2019 19:01
- Gaziantep'te muhtarlık kavgası: 2 ölü, 2 yaralı
- Son dakika: Şırnak'ta Cumhur İttifakı önde!
- 31 Mart Antalya son dakika yerel seçim sonuçları oy oranları kim kazandı Antalya ilçe seçim sonuçları hangi parti kazandı
- Muğla seçim sonuçları: 31 Mart Muğla ilçe ilçe yerel seçim sonuçları ve oy oranları! Hangi parti kazandı?
- Bitlis'te ilçe seçim sonuçları hangi parti kazandı - 31 Mart Bitlis yerel seçim son dakika sonuçları oy oranları kim kazandı
- Oy kullandıktan sonra kalp krizi geçiren aza adayı öldü
- Zihinsel engelli kıza tuvalette taciz iddiasına gözaltı
- Trabzon Tonya'da seçim kavgası: 2 yaralı
- Bursa'da aranması bulunan 87 kişi sandık başında yakalandı
- Kilis'te PKK/PYD'ye operasyon! 473 kilo patlayıcı ele geçirildi
- Esenyurt'ta okulda yangın çıktı oy sayımına ara verildi
- Kars'ta sandıktan cep telefonu çıktı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.