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“Zeytinlikleri imara açtırmayız” diyen CHP'nin maskesi düştü! Ekrem İmamoğlu resmen talan etmiş

01.06.2019 14:17

‘Yeşili ve doğayı’ koruduklarını iddia eden ve “Zeytinlikleri imara açtırmayız” diyen CHP’nin gerçek yüzü bir kez daha gözler önüne serildi. CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Beylikdüzü Belediye Başkanı M. Murat Çalık’ın Edremit’te satın aldıkları zeytinlikleri arsaya çevirdikleri ve ağaçları kestikleri ortaya çıktı.


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