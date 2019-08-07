Zeytinburnu'nda vahşet! Parkta asılı halde bulundu

Zeytinburnu Kazlıçeşme'de elleri ve ayakları bağlı, spor aletine asılı halde erkek cesedi bulundu. Ölen kişinin yabancı uyruklu olduğu öğrenildi.
Alınan bilgiye göre, Kazlıçeşme mevkisinde, elleri ve ayakları bağlı, spor aletlerine iple asılı halde erkek cesedi gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, alanı güvenlik şeridiyle kapatarak inceleme başlattı.
Polis ekiplerinin incelemesinin ardından ceset, Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Ölen kişinin yabancı uyruklu olduğu öğrenildi.
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