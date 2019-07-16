Zeytinburnu'nda intihar girişimi! Taksiden inip denize atladı

Zeytinburnu Sahili'nde bindiği taksiden inerek denize atlayan bir kadın intihar girişiminde bulundu. Genç kadını bindiği taksinin sürücüsü ile sahilde bulunan seyyar satıcı denizden çıkardı.
Zeytinburnu'nda intihar girişimi! Taksiden inip denize atladı16.07.2019 04:51
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