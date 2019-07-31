Zeytinburnu’nda sokakta yürüyen bir kişi geri gelen kamyonetin altında kaldı. Yaşlı adamın yardımına sürücü ve çevredeki vatandaşlar koşarken, ayak parmaklarında kırıklar olduğu öğrenildi. Olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Zeytinburnu’nda geri geri gelen kamyonet yaşlı adamı ezdi31.07.2019 22:30
- Zeytinburnu’nda geri geri gelen kamyonet yaşlı adamı ezdi
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