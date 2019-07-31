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Zeytinburnu’nda geri geri gelen kamyonet yaşlı adamı ezdi

31.07.2019 22:30

Zeytinburnu’nda sokakta yürüyen bir kişi geri gelen kamyonetin altında kaldı. Yaşlı adamın yardımına sürücü ve çevredeki vatandaşlar koşarken, ayak parmaklarında kırıklar olduğu öğrenildi. Olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.


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