Zeytinburnu’nda geri geri gelen kamyonet yaşlı adamı ezdi 31.07.2019 22:30

Zeytinburnu’nda sokakta yürüyen bir kişi geri gelen kamyonetin altında kaldı. Yaşlı adamın yardımına sürücü ve çevredeki vatandaşlar koşarken, ayak parmaklarında kırıklar olduğu öğrenildi. Olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.