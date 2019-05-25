Haberler Web TV Zeytinburnu'nda bir kişi otomobilinde ölü bulundu

Zeytinburnu'nda bir kişi otomobilinde ölü bulundu

25.05.2019 18:32

İstanbul Zeytinburnu’nda kalacak yeri olmadığı gerekçesiyle aracında yaşayan 49 yaşındaki Yavuz Gürsoy otomobilinde ölü bulundu. Polis, cenaze üzerinde ve araçta incelemede bulundu.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları