Zeytinburnu'nda bir kişi otomobilinde ölü bulundu

İstanbul Zeytinburnu’nda kalacak yeri olmadığı gerekçesiyle aracında yaşayan 49 yaşındaki Yavuz Gürsoy otomobilinde ölü bulundu. Polis, cenaze üzerinde ve araçta incelemede bulundu.
Zeytinburnu'nda bir kişi otomobilinde ölü bulundu25.05.2019 18:32
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