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Zeytinburnu HDP mitinginde 'Ölürüm Türkiyem' sesleri

09.03.2019 17:33

Zeytinburnu HDP mitinginde 'Ölürüm Türkiyem' sesleri HDP'lileri şoke etti. İstanbul'da topladığı bir elin parmaklarını geçmeyen seçmene konuşan PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, konuşma yaptığı sırada 'Ölürüm Türkiyem' sesleri yükselince neye uğradığını şaşırdı.


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