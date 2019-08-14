Zeytinburnu açıklarında kaza yapan gemiler havadan görüntülendi

Zeytinburnu açıklarında henüz bilinmeyen bir neden Liberya bandıralı yakıt tankeri ile kargo gemisi çarpıştı. Gemilerde görevli mürettebat kazayı yara almadan atlatırken, iki gemide de maddi hasar oluştu. Kaza yapan gemiler havadan görüntülendi.
Zeytinburnu açıklarında kaza yapan gemiler havadan görüntülendi14.08.2019 09:54
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