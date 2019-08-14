Zeytinburnu açıklarında kaza yapan gemiler havadan görüntülendi 14.08.2019 09:54

Zeytinburnu açıklarında henüz bilinmeyen bir neden Liberya bandıralı yakıt tankeri ile kargo gemisi çarpıştı. Gemilerde görevli mürettebat kazayı yara almadan atlatırken, iki gemide de maddi hasar oluştu. Kaza yapan gemiler havadan görüntülendi.