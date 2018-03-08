Zeytin Dalı şehidi Bekir Evren'in son görüntüleri

Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda Şehitler Tepesi'nde şehit düşen Bekir Evren'in şehadete ermeden bir gün önceki görüntüleri ortaya çıktı. İşte Şehit Bekir Evren'in son görüntüleri...
Zeytin Dalı şehidi Bekir Evren'in son görüntüleri08 Mart 2018, Perşembe
- Afrin'de sivillere bombalı tuzak!
- Tankların korkulu rüyası
- Afrin'e giden yolda 'kuzey kilidi ' açıldı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan o isimlere çok sert tepki
- Erdoğan: "Her adımını takip edeceğim"
- YPG'li keskin nişancının vurulma anı
- CHP'li üye, MHP'li kadın meclis üyesinin üzerine yürüdü
- Kalitesiz şarj aletleri tehlike saçıyor
- Afrin'de kullanılacak yerli ÇNRA mühimmatı
- Türk füzesi SOM-J F-35'lere entegre ediliyor
- Meclis'te HDP'lileri susturan fotoğraflar
- Moody's'den skandal Türkiye kararı
kalan karakter 1000
allah rahmet eylesin.hakkını helal et.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.