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Zeytin Dalı şehidi Bekir Evren'in son görüntüleri

08 Mart 2018, Perşembe

Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda Şehitler Tepesi'nde şehit düşen Bekir Evren'in şehadete ermeden bir gün önceki görüntüleri ortaya çıktı. İşte Şehit Bekir Evren'in son görüntüleri...

YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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vatandaş vatandaş

allah rahmet eylesin.hakkını helal et.

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evet3
hayır0
cevapla 08.03.2018 18:20
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