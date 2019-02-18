Zeytin Dalı Harekât bölgesinden acı haber: 1 asker şehit 18.02.2019 15:11

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekât bölgesinde devam eden operasyonel faaliyetler esnasında bir kahraman silah askerin şehit düştüğünü duyurdu. Suriye'de, 'Zeytin Dalı Harekatı'nın düzenlendiği Afrin bölgesinde, mevzi değiştirirken, teröristlerce açılan ateş sonucu ağır yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Umut Öznütepe (26), kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.