Zeytin Dalı Harekatı'na katılan tankları koruyacak

"Gecikme yok, harekat başarıyla sürüyor. şartlar uygun olursa hızlanacak" diyen Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, kent kuşatmalarından önce sivillerin şehirden ayrılması için süre tanındığını belirtti. Canik'li Zeytin Dalı Harekatı'na katılan tanklara uygulanacak akkor sistemiyle ilgili de bilgi verdi.
Zeytin Dalı Harekatı'na katılan tankları koruyacak09 Mart 2018, Cuma
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