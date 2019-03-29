Zerrin Özer evleneceğini açıkladı. Usta şarkıcı Zerrin Özer, çok özel açıklamalarda bulundu. Yakın zamanda evleneceğini söyleyen Özer, sevgilisi ve ilişkisi hakkında duygularını, "Bana çok güzel bakıyor, bebek gibi... Kalbimin ve yolumun yoldaşı diyebilirim. Aşığım kendisine… Evlilik teklifini kabul ettim. Birkaç ay içinde de nikâh masasına oturacağız.” şeklinde ifade etti. Yakında nikah masasına oturacak olan Zerrin Özer'in yaşı ise merak konusu oldu...
Zerrin Özer'den çok özel açıklama: Yakında evleniyorum29.03.2019 16:56
- Saadet Partisi Şanlıurfa adayı Sabahattin Cevheri itiraf etti: Kandil bize destek veriyor
- Otogarda seçim yoğunluğu! Bütün otobüsler doldu
- Müge Anlı canlı yayında Palu ailesine benzeyen hikayedeki gerçekleri ifşa etti! (29 Mart) Müge Anlı son bölüm full izle
- Kuzey Irak'taki terör hedefleri imha edildi
- Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Çağlayan Adliyesi'nde gerçekleştirilen törenle anıldı
- PKK elebaşı Murat Karayılan'dan Zillet İttifakı için skandal çağrı
- Başkan Erdoğan'dan Sultanbeyli'de önemli açıklamalar
- Zerrin Özer'den çok özel açıklama: Yakında evleniyorum
- Ziraat Bankası'na 1,4 milyar dolarlık sendikasyon kredisi
- Son dakika: Atatürk Havalimanı'nda başörtülülere hakaret eden Bülent Kökoğlu tutuklandı
- Başkan Erdoğan yerel seçimleri değerlendirdi: Milletimiz anketi sandıklarda yapacak
- İlham verici fikirler “Ülkem İçin Bir Fikrim Var" ile hayat buluyor
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.