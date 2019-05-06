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Zenit'li futbolcular şampiyon olduklarını uçakta öğrendi

06.05.2019 13:38

Rusya Premier Lig'de şampiyon oldukları haberini uçakta öğrenen Zenitli futbolcular, 4 yıl aradan sonra gelen zaferi coşkuyla kutladı


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