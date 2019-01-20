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Zeki Uzundurukan: Önceden hazırlanmış senaryo Meler ile sahneye kondu

20 Ocak 2019, Pazar

Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Trabzonspor - Medipol Başakşehir maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Uzundurukan, "Sanki bir senaryo yazılmış gibi Halil Umut Meler'i, Trabzonspor'un maçına verdiler. Aynı hakem, Beşiktaş maçında da Trabzonspor'u bitirdi. Bu akşam futbol değil, hakem konuşacağım. Hakem, bozbaykuş gibiydi." ifadelerini kullandı.


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