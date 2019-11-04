Zehirlenme haberlerine çiğ ıspanak yiyerek tepki gösterdi! 04.11.2019 15:12

İstanbul ve Tekirdağ'da ıspanaktan zehirlenmeler vatandaşta paniğe neden oldu. İstanbul’un çeşitli noktalarında ıspanağın içerisinde bulunan yabancı otların tüketilmesi sonrasında çok sayıda vatandaşın zehirlenmesi üzerine çıkan haberlere bugün halk pazarında ıspanak satan esnaf, çiğ ıspanak yiyerek tepki gösterdi.

İstanbul'un çeşitli bölgelerinde yaşayan 44 kişi önceki gün çeşitli yerlerden aldıkları ıspanakları tükettikten sonra rahatsızlanarak hastanelere başvurdu. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ise yaşanılanların ardından bugün bir açıklama yaptı. Açıklamada faaliyet gösteren satış noktalarından analiz yapılmak üzere taze ıspanak, evlerden ise pişmiş ıspanak yemeği numunesi alındığı belirtildi. Açıklamada alınan numunelerin ileri tetkik sonuçlarında ıspanak içerisinde tespit edilen yabancı ottan kaynaklı yoğun miktarda atropin ve scopalamin maddesi tespit edildiği bildirildi. Zehirlenmeye ıspanaklara karışan patlıcangiller familyasından, atropin ve scopalamin içeren yabancı otların neden olduğu belirtildi.

ÇİĞ ISPANAK TÜKETEREK TEPKİ GÖSTERDİLER

Öte yandan yaşanılanların ardından bugün İstanbul'da halk pazarında ıspanak satan pazarcılar ıspanağın sağlıklı olduğunu çiğ ıspanak yiyerek gösterdi. Ayrıca vatandaşlardan kimisi çıkan haberlere inanmayıp ıspanak tüketmeye devam edeceğini söylerken kimisi ise yemekten korktuğunu söyledi. Ispanak zehirlenmesi ile ilgili çıkan haberlere tepki gösteren pazarcı Kasım Ünal, "Ispanak derin dondurucuya konulduğunda bozulmaz. Çürük ıspanaktan yapmış olabilir. Çürük ıspanağı atıp zarar etmek yerine yemek yapmıştır. Ben kendimi bildim bileli ıspanak yiyorum. Ispanaktan kesinlikle zarar gelmez" dedi.

"1 GÜN BİLE MÜŞTERİLERİMDEN ŞİKAYET ALMADIM"

25 senedir pazarcılık yaptığını söyleyen Cevdet Savaş, "25 senedir pazarcılık yapıyorum. Küçüklüğümden beri pazardayım. Ispanağın zehirli olması gibi bir durum olamaz. Taze alın pazardan zehirlenmezsiniz. 1 gün bile müşterilerimden şikayet almadım" dedi.

"ISPANAĞIN İÇİNE KARIŞAN UZUN BOYLU OTLARI SATMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Taze sebze satışı konusunda dikkat edilmesi gerektiğini belirten pazarcı Orhan Akgün, "Bizce işini kötü yapan esnaflar yüzünden ıspanağın içine karışan uzun boylu otlar oluyor onu satmaya çalışıyorlar. Ispanak en sağlıklı sebzelerden biridir" diye konuştu.

"EN ZEHİRLİ OT BALDIRANDIR ORDUYU BİLE ZEHİRLER"

46 senedir pazarcılık yapan Mehmet Kurtoğlu ise, "Ispanağın bugüne kadar zehirli olduğu görülmemiş ot karışmıştır içine en zehirli ot baldırandır. Orduyu bile zehirler. Zehirli otlar tesadüfen ıspanağın tarlasına karışmıştır bir kuş getirmiş olabilir o da zehirler. Ispanağa bunu yüklemek yanlış. Yerim tabii ki vatandaş gönül rahatlığı ile yesin. Bir deli kuyuya taş atıyor on akıllı çıkaramıyor" ifadelerini kullandı.