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Zarrab'ın 'daki lüks yatlarına da el konuldu

27 Aralık 2017, Çarşamba
ABD’nin kentinde süren davada tanık olarak ifade veren ve Türkiye’deki tüm varlıklarına el konulan ’ın ’da bulunan iki yelkenli lüks yatına Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla el konuldu.
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