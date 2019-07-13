Zamlı maaşlar bu ay hesaplarda! İşte Temmuz zammı ile yeni maaşlar 13.07.2019 17:23

3 Temmuz tarihinde Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından emekli vatandaşlar gözlerini zamlı emekli maaşlarının ödeneceği tarihe çevirdi. Milyonlarca emekli şimdi merakla maaşların ödeneceği tarihi sorgulatıyor. Peki, zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek? İşte SSK ve Bağ-Kur emeklilerine zamlı emekli maaşlarının yatırılacağı tarihler....

TÜİK tarafından 2019 yılının ilk altı ayın enflasyon rakamları açıklandı. Milyonlarca emekli ve memur şimdi zamlı maaşların yatırılacağı tarihe odaklandı. Peki, zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek? Emekli Temmuz zammı ne kadar? İşte merak edilen detaylar...

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

SSK emeklileri 17-26 Temmuz, Bağ-Kur emeklileri 25-29 Temmuz arasında yeni maaşlarını hesabında görecek.

EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI NE KADAR?

Emeklilere yüzde 5 oranında, memurlara ise yüzde 6 oranında zam gerçekleştirilecek.

12.3 milyon emeklinin maaşı değişti. Temmuz zammı maaşlara yansıtıldı, en düşük emekli aylığı bin 181 liraya çıktı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 5.01, memur emeklilerinin ise yüzde 6.02 oldu. Bu artışın maaşlara yansıtılmasıyla en düşük esnaf emeklisi aylığı bin 595 lira 30 kuruştan bin 675 lira 22 kuruşa çıktı. Bin 189 lira 59 kuruş olan Bağ- Kur tarım emeklilerindeki taban maaş da bin 249 lira 19 kuruşa ulaştı. SSK emeklilerinde en düşük maaş ise 2000'den önce emekli olanlarda bin 888 lira 18 kuruştan bin 982 lira 78 kuruşa, 2000 sonrasında emekli olanlarda bin 125 lira 48 kuruştan bin 181 lira 87 kuruşa yükseldi. Memur emeklilerinde en düşük maaş 2 bin 379 lira 59 kuruştan 2 bin 522 lira 84 kuruşa çıktı.

ÇARŞAMBA BAŞLIYOR

Emeklilere zamlı maaş ödemeleri önümüzdeki hafta başlıyor. İlk ödemeler SSK emeklilerine yapılacak. SSK emeklileri 17-26 Temmuz arasında zamlı maaşlarını alırken, Bağ-Kur emeklileri ise 25-29 Temmuz'da yeni aylıklarını cebine koyacak. Memur emeklilerinin gözü ise zam farkının yatırılacağı tarih için Sosyal Güvenlik Kurumu'na çevrilmiş durumda.