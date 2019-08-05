Zam sonrası güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte sigara fiyat listesi... 05.08.2019 10:16

Sigara fiyatlarına 3 Ağustos tarihinden itibaren yapılan zamın ardından güncel sigara fiyatları tiryakiler tarafından merak ediliyor. Yapılan zamlarla birlikte sigara kullanan pek çok vatandaş arama motorlarında sigara fiyatları konusunda araştırmalar yapıyor. Peki, güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte 5 Ağustos sigara fiyat listesi...

İnternette sigara kullanan vatandaşlar hangi marka sigaralara zam yapıldığını araştırıyor. Güncel sigara fiyatları ne kadar oldu sorusu arama motorlarında merakla araştırılan konuların başında bulunuyor. Peki, güncel sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte 5 Ağustos sigara fiyat listesi...

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Kent, Rothmans, Pall Mall gibi bazı sigara markalarına yapılan zamlar 3 Ağustos'tan itibaren uygulanmaya başlandı.

Güncel zamlı sigara fiyatlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

3 Ağustos'ta zam yapılan sigara markaları ve fiyatları şu şekilde;

British American Tobacco

Kent: 15 TL

Kent D-Range: 15 TL

Kent Swicth: 16 TL

Kent N-Range: 18 TL

Rothmans: 14 TL

Viceroy: 14,50 TL

Pall Mall: 14,50 TL

Tekel 2000: 14 TL

Tekel 2001: 14 TL

Samsun: 14 TL

Samsun 216: 14 TL

Maltepe: 14 TL

SİGARA FİYATLARI

Violet Menthol – Slims: 12 TL

Winner Slims – Family: 10 TL

Winner Kısa – TF – Rouge: 9 TL

HD Blue Slims – Family: 9,50 TL

HD Katkısız Red uzun kısa: 9,50 TL

HD Blue Kısa Uzun: 9,50 TL

President Kısa uzun katkısız: 9,50 TL

President Q Size: 9 TL

Vigor Cerulean uzun kısa slim: 9,50 TL

Point Blue – Slims: 8,50 TL

Medley Kısa – Family: 8,50 TL

MMC Kısa – Family: 9,00 TL

Hazar Kısa – Family: 8,50 TL

JTI GRUBU

WINST 13.00

WINST SLE 12.00

WINS DRK BL & DP BL 12.00

CML 12.00

CML SLE 11.5

CML RWRK 12.00

MNT CRL 11.5

MNT CRL SLE 11.00

LD 11.00

PHILIP MORRIS GRUBU

MURT B. 10.00 12.00

LRK 10.00 12.00

LRK R. 9.50 11.50

PARL 13.50 15.50

MARL13.00 15.00

MARL T. 12.00 14.00

L 9.50 11.50

L RED 9. 11.00

MURT. 11.00 13.00

CHST 9.50 11.50