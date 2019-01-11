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Zam isteyen işçiler CHP İzmir Belediyesi'ni bastı

11 Ocak 2019, Cuma

İşçiler İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimine tepki göstermek için belediye binasını bastı. Zam talebinde bulunan işçiler basın açıklaması yaptıktan sonra belediye binasına yöneldi. Polisin araya girmesiyle olay önlendi. İşte haberin detayları...


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