Zabıta, el koyduğu pamuk şekerleri çiğneyerek imha etti. Pamuk şekerleri yerde ayakları ile ezen zabıta personeline vatandaş büyük tepki gösterdi. Olaya karışan zabıta personeli ile ilgili inceleme başlatıldı.
Zabıta el koyduğu pamuk şekerleri ezdi12 Kasım 2018, Pazartesi
- Zabıta el koyduğu pamuk şekerleri ezdi
- 28 Şubat kafası yine sahnede!
- Sokak ortasında tartıştığı kişiyi vurdu
- 12 Kasım Müge Anlı'da duygu seli! Gürsel Selam'ın ailesi soy bağı davasından vazgeçecek mi?
- 12 Kasım Müge Anlı'da duygu dolu anlar yaşandı! Gürsel Selam boşanma kararı alan anne ve babasına neler söyledi?
- Soyguncuların aracına asıldı: Feci şekilde can verdi
- İzmir'de denizde mahsur kalan mülteciler böyle kurtarıldı
- Laik - muhafazakâr kavgası çıkarılmak isteniyor
- Edirne Başsavcılığı'ndan Emine Şahin açıklaması
- Kemal Kılıçdaroğlu ve Ahmet Türk gizlice görüştü mü?
- CHP’li belediyenin çevre felaketi A Haber’de
- Adliye önünde silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.