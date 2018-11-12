Zabıta el koyduğu pamuk şekerleri ezdi 12 Kasım 2018, Pazartesi

Zabıta, el koyduğu pamuk şekerleri çiğneyerek imha etti. Pamuk şekerleri yerde ayakları ile ezen zabıta personeline vatandaş büyük tepki gösterdi. Olaya karışan zabıta personeli ile ilgili inceleme başlatıldı.